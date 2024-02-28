"Ми розробили план, і всі прекрасно його дотримувалися. Усі чудово зіграли.

Лутон – Ман Сіті – 2:6 – відеоогляд матчу з 5 голами Холанда і покером асистів де Брюйне

Де Брюйне чудовий. Він робить те, що у нього виходить найкраще. Грати з ним – одне задоволення. Ми знаємо, чого хочемо один від одного. Кевін розумний гравець, і мені подобається з ним грати.

Я повертаюся до своєї найкращої форми. Нарешті почуваюся добре. Це дивовижне відчуття. Ми наступаємо. Попереду захоплюючі часи. Ми готові атакувати", – цитує Холанда BBC.

Нагадаємо, що норвежець забив Лутону п'ять голів, чотири з яких з передач Кевіна де Брюйне. В активі Ерлінга Холанда 27 голів у 30 матчах за Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті знищив Лутон в 1/8 Кубка Англії – Холанд забив 5 голів, асистентський покер Де Брюйне