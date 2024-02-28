"Мы разработали план, и все прекрасно его придерживались. Все прекрасно сыграли.

Лутон – Ман Сити – 2:6 – видеообзор матча с 5 голами Холанда и покером ассистов де Брюйне

Де Брюйне великолепен. Он делает то, что у него получается лучше всего. Играть с ним – одно удовольствие. Мы знаем, чего хотим друг от друга. Кевин умный игрок, и мне нравится с ним играть.

Я возвращаюсь к своей лучшей форме. Наконец-то чувствую себя хорошо. Это удивительное ощущение. Мы наступаем. Впереди захватывающие времена. Мы готовы атаковать", – цитирует Холанда BBC.

Напомним, что норвежец забил Лутону пять голов, четыре из которых с передач Кевина де Брюйне. В активе Эрлинга Холанда 27 голов в 30 матчах за Манчестер Сити.

Манчестер Сити уничтожил Лутон в 1/8 Кубка Англии – Холанд забил 5 голов, ассистентский покер Де Брюйне