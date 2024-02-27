Кубок Англії, 1/8 фіналу

Лутон – Манчестер Сіті – 2:6

Голи: Кларк, 45, 52 – Холанд, 3, 18, 40, 55, 58, Ковачіч, 72

Підопічні Пепа Гвардіоли у трьох останніх матчах не могли забити більше ніж один м'яч. Зустріч з Лутоном в АПЛ також була достатньо напруженою, тож наставник Манчестер Сіті вирішив не ризикувати і випустив на поле цілком основний склад. Сьогодні "містян" прорвало.

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Гості відкрили рахунок вже на третій хвилині. Де Брюйне увірвався у штрафний і відкотив на Холанда, який замкнув у дотик. Ще у першому таймі ця парочка організувала іще два голи-близнюки. Кевін асистував, а Ерлінг відривався від центрбеків і розстрілював голкіпера. Перед перервою Лутон спромігся відповісти дуже красивим голом Кларка.

На старті другого тайму Джордан оформив дубль. Геніальну передачу на нього вирізав Рос Барклі. Ось це та майстерність, за яку його колись купував Челсі! Не встигли уболівальники господарів відчути смак інтриги, як знову забив Холанд. Де Брюйне (так, це четвертий асист бельгійця) вивів форварда на порожні ворота. Лише на п'ятому м'ячі норвежець змінив автора гольової передачі. Цього разу асистував Бернарду. Холанд вдруге у своїй клубній кар'єрі забив 5 голів за матч. Вперше це сталося в березні 2023-го в матчі ЛЧ проти РБ Лейпциг.

Побити рекорд Холанду сьогодні не судилося. Пеп замінив свого форварда. Однак шостий гол у ворота Лутона таки влетів. Його у свій актив записав Ковачіч. Манчестер Сіті надзвичайно легко вийшов у наступний раунд Кубка Англії. Далі у "містян" матчі проти МЮ і Ліверпуля, поміж якими буде друга зустріч з Копенгагеном в плей-офф ЛЧ,