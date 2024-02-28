Ман Сіті ще до перерви громив господарів завдяки взаємодії Холанда і де Брюйне. Норвежець оформив хет-трик – усі голи з передач Кевіна. Джордан Кларк дублем зробив натяк на камбек, але нічого з цього не вийшло.

Манчестер Сіті знищив Лутон в 1/8 Кубка Англії – Холанд забив 5 голів, асистентський покер Де Брюйне

Холанд оформив ще два м'ячі – четвертий знову з пасу де Брюйне, а в п'ятому "зрадив" бельгійцю з Бернарду. Тенісне побиття довершив Ковачіч, встановивши фінальні 6:2.