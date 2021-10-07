Наставник збірної Іспанії Луїс Енріке не скупився на компліменти для італійців (1:2) після зустрічі в рамках півфіналу Ліги націй.

"Ключем до перемоги, мабуть, стало те, що ми змогли зіграти так, як завжди граємо.

Італія – Іспанія – 1:2 – відео голів та огляд півфіналу Ліги націй

Італія дуже сильна, вони завжди є складним суперником. Я вважаю, це був один з найкращих футбольних матчів, які тільки можна побачити на міжнародному рівні.

Нам вдавалося добре пресингувати, нейтралізувати певні сильні сторони збірної Італії. Ми виступили практично ідеально.

Ми відчуваємо задоволення не тому, що перервали безпрограшну серію Італії, а тому, що вийшли у фінал. Італія заслужила цей світовий рекорд, і вони продовжують грати в футбол на дуже високому рівні", – цитує Енріке RAI Sport.

Нагадаємо, іспанцями вдалось перервати безпрограшну рекордну серію італійців, яка налічувала 37 матчів.

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