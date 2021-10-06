Італія спробувала здивувати пресингом на старті

Востаннє команди зустрічалися у півфіналі Євро-2020. Тоді в серії пенальті тріумфувала Італія, хоча Іспанія показала прекрасний футбол і нейтралізувала сильні сторони суперника. "Скуадра Адзурра" програла боротьбу за м'яч і мусила відмовитися від високого пресингу, який впевнено розбивали піренейці.

Сьогодні з перших хвилин Іспанія знову захопила контроль над м'ячем, однак зіткнулася з організованим пресингом біля штрафного майданчика. Італійці класно накривали на чужій половині, внаслідок чого створювали гостроту. К'єза та Бастоні в дебюті непогано пробивали здалеку, пізніше хороший момент створили для Інсіньє.

Луїс Енріке випустив у стартовому складі наймолодшого дебютанта в історії збірної Іспанії – 17-річного Гаві. Саме на його зону активно насідала Італія. Хлопчина не справлявся, програвав багато дуелей, втрачав м'яч і мусив фолити. Але італійці не зуміли витиснути з цього бодай один гол. А "Фурія Роха" з часом перевела гру в центр поля. До того ж Гаві освоївся та виправився.

Іспанія знайшла дірку – дубль Торреса

Іспанії знадобилося хвилин 15, щоб знайти слабке місце в структурі суперника – правий фланг оборони. "Фурія Роха" вийшла на матч з гнучкою групою атаки Оярсабаль-Торрес-Сарабія. Ситуативно двоє з них зміщувалися на фланг Ді Лоренцо, туди ж активно підключався з глибини Алонсо. Італія не була готовою до такого.

Іспанці розтягували Ді Лоренцо та Бонуччі, а інший центрбек – Бастоні – не дуже грамотно обирав позицію, чим погіршував ситуацію. До речі, вихід Бастоні (та К'єлліні на лаві запасних) став сюрпризом від Роберто Манчіні. Нестандартний хід не спрацював. Захист апеннінців часто провалювався.

Алонсо, Сарабія та Оярсабаль розбивали на фланзі італійську оборону, а Торрес майстерно завершував атаки у штрафному майданчику. На 17-й хвилині Ферран замкнув простріл Оярсабаля та відкрив рахунок у зустрічі, а під завісу першого тайму в схожому епізоді скористався ще одним кросом Мікеля та оформив дубль. Ще була помилка Доннарумми – врятував на лінії Бонуччі.

Вилучення Бонуччі вбило інтригу, але Італія не склала зброю

Другий тайм перетворився у формальність, адже перед перервою Італія залишилася в меншості. Російський арбітр Карасьов вилучив Бонуччі після двох жовтих карток. Першу він отримав за розмови (кому розмовляти з суддею, як не капітану?), а другу – за удар ліктем в Бускетса (тут без питань).

Маючи кількісну перевагу, Іспанія очікувано довела володіння м'ячем до 85%. Італія сподівалася на контратаки. В одній з таких шанс мав К'єза, однак пробив неточно та ще й з офсайду. Натомість іспанці раз по раз заходили у чужий штрафний майданчик. Бракувало тільки удару, щоб зробити рахунок розгромним і закрити матч. Піно створив супершанс – Алонсо пробив у воротаря.

А через кілька хвилин Піно створив супершанс вже на власні ворота, помилившись після кутового. К'єза та Пеллегріні подарунком скористалися – капітан Роми скоротив відставання. Кінцівка зустрічі пройшла в нервах. Іспанія не вирішила все завчасно та ледь не поплатилася. Але все ж виграла, вийшла у фінал і зустрінеться з переможцем пари Бельгія – Франція.

"Скуадра" втратила рекордну серію

"Скуадра Адзурра" підійшла до поєдинку з 37-матчевою безпрограшною серією. Це світовий рекорд. Востаннє італійці програвали ще у вересні 2018-го, а серію започаткували нічиєю в товариському матчі з Україною.

Нинішня збірна Італії – якісна потужна команда, ця серія аж ніяк не випадкова, але сьогодні хлопці Роберто Манчіні зустрілася з сильнішим суперником. Іспанія ще потужніша, ще майстерніша в усіх компонентах. Безпрограшна серія могла перерватися на Євро. Тоді пощастило, сьогодні – заслужена поразка.