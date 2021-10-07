Наставник сборной Испании Луис Энрике не скупился на комплименты для итальянцев (1:2) после встречи в рамках полуфинала Лиги наций.

"Ключом к победе, пожалуй, стало то, что мы смогли сыграть так, как всегда играем.

Италия – Испания – 1:2 – видео голов и обзор полуфинала Лиги наций

Италия очень сильна, они всегда являются сложным соперником. Я считаю, это был один из лучших футбольных матчей, которые только можно увидеть на международном уровне.

Нам удавалось хорошо прессинговать, нейтрализовать определенные сильные стороны сборной Италии. Мы выступили практически идеально.

Мы чувствуем удовольствие не потому, что прервали беспроигрышную серию Италии, а потому, что вышли в финал. Италия заслужила этот мировой рекорд, и они продолжают играть в футбол на очень высоком уровне", – цитирует Энрике RAI Sport.

Напомним, испанцами удалось прервать беспроигрышную рекордную серию итальянцев, которая насчитывала 37 матчей.

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