Команди з перших хвилин показали, що серйозно налаштовані на двобій. Відкрити рахунок вдалось Іспанії: Ферран замкнув чудовий простріл Оярсабаля з флангу. За кілька хвилин до перерви Італія залишилась у меншості та ще й пропустила. Торрес оформив дубль після пасу того ж таки Мікеля.

Іспанія перервала грандіозну безпрограшну серію Італії та вийшла у фінал Ліги націй

На другий тайм "Скуадра" очікувано вийшла зарядженою, але забила аж на 83-й хвилині. Іспанці обрізались у центрі, а Пеллегріні завершив контратаку. Більше колективи не забивали. "Фурії Росі", перервавши 37-матчеву безпрограшну серію Італії, вдалось пробитись у фінал Ліги націй. Другу путівку між собою розіграють Бельгія і Франція.

Відеоогляд першого тайму:

Відеоогляд другого тайму: