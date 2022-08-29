"В Динамо нічого не коїться. Ну програли 0:3, десь недооцінили, не пішла гра, інша якась історія могла бути. Динамо – це кваліфікована команда. Одна гра це всього одна гра, не треба робити якісь особливі висновки.

Луческу сказав, що це може бути його остання гра... Це давній метод, таким чином він намагається збадьорити команду. Вона повинна відчути стрес, зрозуміти, що якщо так триватиме, то може щось статись. У Шахтарі Луческу на прес-конференціях разів 8-10 говорив, що збирається іти у відставку. А потім це стимулювало команду.

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Це старий прийом і зовсім не емоції, про які казав президент Динамо. Гадаю, що це абсолютно продуманий, виважений крок з боку тренера Динамо. Я не думаю, що це може стати причиною відставки. Я знаю Луческу. Він розуміє, що має шанс працювати і виграти ще раз чемпіонат України. Піти зараз – це буде якась недосказаність.

А він хоче піти на коні, і думаю, йому це вдасться, якщо продовжить працювати, а команда його підтримає. Було б добре вдало зіграти в групі ЛЄ, потім дивитися по ситуації на жеребкування і суперників. Плюс виграти чемпіонат України, для Луческу це мрія. Якщо він виграє, то думаю, що в кінці сезону він залишить Динамо", – заявив Циганик у ефірі програми Циганик LIVE.

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