МЛС 2024, 15-й тур

Торонто – Цинциннаті – 3:4

Голи: Флорес, 25, Мерфі, 63, (аг.), Інсіньє, 85, (пен.) – Орельяно, 53, 79, Келсі, 56, Сантос, 90+3

Торонто повів у рахунку на 25-й хвилині – Флорес замкнув навіс Інсіньє з кутового. До перерви більше голів не було, а от одразу по перерві Цинциннаті відповів двома результативними пострілами. Спочатку Орельяно пробив точно в нижній кут (відзначимо, що Келсі виборов м'яч у епізоді до цього).

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А вже через 3 хвилини забив і нападник Шахтаря. Орельяно не зміг переграти голкіпера ударом у дальній кут, м'яч відскочив до Келсі, який і розстріляв ворота. Торонто швидко відігрався завдяки автоголу Мерфі, який заніс м'яч у власні ворота після прострілу Інсіньє. Орельяно знову вивів Цинциннаті вперед більярдним ударом від стійки.

Команди не зупинились і на цьому. Овусу завалили в штрафному Цинциннаті, і арбітр призначив пенальті. Інсіньє впевнено реалізував 11-метровий. Італієць міг оформити дубль, але його шикарний удар поцілив у хрестовину. Але перемогу святкував Цинциннаті. Акоста віддав у глибину штрафного на Асада, той п'яткою залишив на Сантоса – 3:4! Інсіньє навіть тут зрівняв рахунок, але з очевидного офсайду.

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