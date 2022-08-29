"В Динамо ничего не творится. Ну проиграли 0:3, где-то недооценили, не пошла игра, другая какая-то история могла быть. Динамо – это квалифицированная команда. Одна игра это всего одна игра, не надо делать какие-то особые выводы.

Луческу сказал, что это может быть его последняя игра... Это давний метод, таким образом, он пытается взбодрить команду. Она должна почувствовать стресс, понять, что если так будет продолжаться, то может что-то произойти. В Шахтере Луческу на пресс-конференциях раз 8-10 говорил, что собирается уходить в отставку. А потом это стимулировало команду.

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Это старый прием и вовсе не эмоции, о которых говорил президент Динамо. Думаю, это абсолютно продуманный, взвешенный шаг со стороны тренера Динамо. Я не думаю, что это может послужить причиной отставки. Я знаю Луческу. Он понимает, что у него есть шанс работать и выиграть еще раз чемпионат Украины. Уйти сейчас – это будет какая-то недосказанность.

А он хочет уйти на коне, и думаю, ему это удастся, если продолжит работу, а команда его поддержит. Было бы хорошо удачно сыграть в группе ЛЕ, затем смотреть по ситуации на жеребьевку и соперников. Плюс выиграть чемпионат Украины, для Луческу это мечта. Если он выиграет, то думаю, что в конце сезона он покинет Динамо", – заявил Цыганык в эфире программы Цыганык LIVE.

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