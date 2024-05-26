Чинна угода іспанського фахівця з "містянами" завершується влітку 2025 року. Попри те, що Манчестер Сіті хоче продовжити співпрацю з Гвардіолою, він вирішив покинути клуб. Про це повідомляє Daily Mail.

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"Містяни" підкреслюють, що від 52-річного наставника не було жодних офіційних заяв, проте багато джерел та Манчестер Сіті відкрито обговорювали перспективу майбутнього відходу протягом останніх місяців.

Керівництво чемпіона Англії вже придивляється до кандидатів, які б могли замінити Гвардіолу. Серед імен називаються наставник Жирони Мічел, за яку виступають Довбик та Циганков, Юліан Нагельсманн, а також "містяни" дуже поважають Хабі Алонсо. Сам Гвардіола захоплюється Роберто Де Дзербі.

Нагадаємо, іспанець працює з Манчестер Сіті з 2016 року. Під його керівництвом "містяни" здобули 15 трофеїв, зокрема вигравши шість титулів чемпіона Англії та Лігу чемпіонів.

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