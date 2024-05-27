Заявка збірної Іспанії на чемпіонат Європи явно засмутила тих, хто в неї не потрапив.

Ледь не головною сенсацією стала відсутність Лукаса Васкеса. 32-річний універсал непогано проводить сезон за Реал (37 матчів, 3 голи, 8 асистів) і міг принести користь Луїсу де ла Фуенте. Втім, тренер іспанців вирішив віддати місце 38-річному Хесусу Навасу.

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Відразу після оголошення заявки Васкес у соцмережах оприлюднив твіт з двома смайликами, які заливаються сміхом. Очевидно, всі сприйняли це як іронічну реакцію саме на рішення де ла Фуенте. Гравець Реала швидко видалив публікацію, але вона встигла розлетітися іспанськими ЗМІ.

Нагадаємо, на Євро-2024 іспанці потрапили в групу В до Італії, Хорватії та Албанії. На ЧС-2022 і минулий чемпіонат Європи Васкес також не їздив.

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