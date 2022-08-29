Вчора київське Динамо стартувало у новому сезоні УПЛ матчем проти СК Дніпро-1 (перший тур кияни пропускали через участь у плей-офф Ліги чемпіонів). Підопічні Мірчі Луческу сенсаційно поступились дніпрянам у Львові з розгромним рахунком 0:3.

"Це міг бути мій останній матч, а не Забарного": Луческу після нищівної поразки Динамо в УПЛ

Після матчу румунський наставник "біло-синіх" не стримував емоцій, намагаючись знайти винних у поразці і вступаючи у перепалку з журналістами. Зокрема, на питання про можливий трансфер Забарного в АПЛ 77-річний коуч заявив, що матч проти СК Дніпро-1 міг бути останнім в Динамо для нього самого і демонстративно покинув прес-зону.

Ігор Суркіс вже встиг відреагувати на такий вибрик від Мірчі. "Емоції", – лаконічно прокоментував президент Динамо слова румуна у коментарі FanDay.

Нагадаємо, після поразки Динамо опустилось на останню сходинку турнірної таблиці УПЛ. Свій наступний поєдинок кияни проведуть 3 вересня проти Зорі.

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