Суркіс відреагував на заяву Луческу про можливий відхід з Динамо після розгрому від СК Дніпро-1
Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс прокоментував слова Мірчі Луческу щодо його майбутнього у київському клубі.
Вчора київське Динамо стартувало у новому сезоні УПЛ матчем проти СК Дніпро-1 (перший тур кияни пропускали через участь у плей-офф Ліги чемпіонів). Підопічні Мірчі Луческу сенсаційно поступились дніпрянам у Львові з розгромним рахунком 0:3.
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Після матчу румунський наставник "біло-синіх" не стримував емоцій, намагаючись знайти винних у поразці і вступаючи у перепалку з журналістами. Зокрема, на питання про можливий трансфер Забарного в АПЛ 77-річний коуч заявив, що матч проти СК Дніпро-1 міг бути останнім в Динамо для нього самого і демонстративно покинув прес-зону.
Ігор Суркіс вже встиг відреагувати на такий вибрик від Мірчі. "Емоції", – лаконічно прокоментував президент Динамо слова румуна у коментарі FanDay.
Нагадаємо, після поразки Динамо опустилось на останню сходинку турнірної таблиці УПЛ. Свій наступний поєдинок кияни проведуть 3 вересня проти Зорі.
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