Головний тренер Динамо Мірча Луческу емоційно відреагував на поразку підопічних у матчі 2-го туру УПЛ проти СК Дніпро-1.

Післяматчева прес-конференція Мірчі Луческу завершилась скандалом, повідомляє журналіст Ендрю Тодос. На питання, чи це могла бути остання гра Забарного за Динамо фахівець відповів наступне:

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"Забудьте про останній матч Забарного, це міг бути мій останній поєдинок". Після цього Луческу покинув прес-зону та відмовився відповідати на питання журналістів.

Зазначимо, що СК Дніпро-1 у виїзному поєдинку розтрощив Динамо (3:0). Саме кияни наразі остання команда в турнірній таблиці УПЛ (хоча зіграли лише 1 з 2 турів).

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