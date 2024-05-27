Реал чи Борусія Д: володар першого євротрофея обрав собі суперника на Суперкубок УЄФА
Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні вже може роздавати прогнози на наступний сезон.
Бергамаски впевнено перемогли Байєр у фіналі Ліги Європи, яка першою отримала нового тріумфатора. Попереду ще фінали Ліги конференцій (29 травня) та Ліги чемпіонів (1 червня). Дуель між Реалом та Борусією Д на Вемблі визначить суперника Аталанти у наступному Суперкубку УЄФА.
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Гасперіні вже знає, з ким хоче зійтися за ще один міжнародний трофей.
"Наступний сезон буде важким, але я сумніваюся більше, ніж перед цим! Після певного моменту ми почали грати кожні три дні. Якщо додадуться ще кілька важливих матчів, наприклад, Суперкубок УЄФА…
Аталанта – Реал Мадрид на Суперкубок Європи, уявіть собі це! Надзвичайно. Для такого клубу, як Аталанта, який не має великої історії в Європі, це чудове досягнення", – наводить слова Гасперіні La Gazzetta dello Sport.
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