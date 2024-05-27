Житомирський клуб після виходу в єврокубки планує почистити ряди від гравців, на яких не розраховує.

Одразу дев'ять футболістів покинуть Полісся в літнє міжсезоння, повідомляє ТаТоТаке.

Полісся забрало лідерів Вернидуба і Максимова – за три трансфери виклали кругленьку суму

Тренерський штаб не розраховує на досвідчених воротарів Дениса Бойка та Артема Поспєлова, захисників Артема Шабанова та Василя Кравця, півзахисника Василя Грицука та нападника Дениса Ндукве. З оренди в Динамо повернеться Микита Кравченко. Окрім цього, орендні угоди з Іваном Петряком та Яссіном Фортюном не планують продовжувати.

Нагадаємо, що Полісся за підсумками сезону 2023/24 посіло п'яте місце, набравши 50 очок. Житомиряни випередили Рух на 1 пункт в боротьбі за єврокубки.

Полісся приголомшило Шахтар двома голами за 2 хвилини і вперше в історії пробилося у єврокубки