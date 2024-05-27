"Ми бачили його на бою Усика? А я б хотів побачити його на матчі Ворскла – Шахтар, коли нагородження було. Президент федерації не є присутнім на нагороджені. Коли був Григорій Михайлович Суркіс президентом федерації, не має значення Динамо грало чи Шахтар – він був. Всі президенти були.

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Коли почалася повномасштабна війна, я його чотири місяці взагалі не чув, не бачив. А чотири місяці пройшло, він почав приїжджати в Україну, коли в Києві не було російських відморозків. Це про що каже? Зате ми патріоти… Патріот – хто бере автомат і йде на поле бою. А бити себе в груди…

Молодець, збираєш гроші для пацанів… United 25 чи 24, я не знаю, що це таке… Але де ти був перших чотири місяці, коли тут гриміло все в Києві", – поділився Алієв у програмі BurBuzz.

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