"Перші 10 хвилин ми трохи поспішали, і Манчестер Сіті"був прямо перед нами. Другий тайм був найкращим, який ми коли-небудь грали проти них, безумовно.

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Манчестер Сіті, звичайно, влучили в штангу, але ми повинні були забивати два або три голи. Винятковий футбол. Вау! Як на мене, ми сьогодні вперше на 100% довели, що знаходимося саме там, де повинні бути. Ми будемо боротися за титул і подивимося, що ми можемо отримати. Я не думаю, що коли-небудь бачив, щоб вони так боролися, як сьогодні. Ми були на висоті.

Епізод з Мак Аллістером? Це був 100% пенальті. Вони знайдуть пояснення. Це був 100% фол на всіх ділянках поля і, ймовірно, жовта картка. Всі люди з айпадами навколо мене казали: "Вау, чисто". Можливо, вони можуть сховатися за фразою, що це не ясно і не очевидно.

Це, звісно, пенальті, але ми його не отримали, і це добре. Для мене найголовніше, що ми можемо грати в такий футбол. Я побачив сьогодні стільки сенсаційних моментів", – цитує BBC Юргена Клоппа.

Нагадаємо, що у компенсований час до другого тайму Доку, вибиваючи м'яч, влучив Мак Аллістеру в груди. Арбітр матчу в діях бельгійця порушення не побачив.

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