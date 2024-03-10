Ліверпуль не зміг переграти Манчестер Сіті (1:1) у 28 турі АПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Арсенал на передодні гри "містян" та мерсисайдців очолили турнірну таблицю. Команду Зінченка влаштовувала нічия в матчі між прямими конкурентами за титул.

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Манчестер Сіті повів у рахунку завдяки голу Стоунза. Ліверпуль зумів відігратися лише у другому таймі. Мак Аллістер відзначився з пенальті. Команди обмінювалися небезпечними моментами, але більше голів в матчі глядачі не побачили. У компенсований час стався епізод за участю Доку та Мак Аллістера, коли бельгієць, вибивавши м'яч, влучив у груди гравцю мерсисайдців. Рефері порушення не побачив і призначив лише кутовий.

Арсенал залишися на першій сходинці з 64 балами. Ліверпуль перебуває на другому місці маючи теж 64 пункти, але відстає від "канонірів" за додатковими показниками. Манчестер Сіті замикає трійку з 63 балами.