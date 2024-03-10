"Первые 10 минут мы немного спешили, и Манчестер Сити" был прямо перед нами. Второй тайм был лучшим, который мы когда-либо играли против них, безусловно.

Ничья в пользу Зинченко и Ко в видеообзоре матча Ливерпуль – Манчестер Сити

Манчестер Сити, конечно, попали в штангу, но мы должны были забивать два или три гола. Исключительный футбол. Вау! Как по мне, мы сегодня впервые на 100% доказали, что находимся именно там, где должны быть. Мы будем бороться за титул и посмотрим, что мы можем получить. Я не думаю, что когда-либо видел, чтобы они так боролись, как сегодня. Мы были на высоте.

Эпизод с Мак Аллистером? Это был 100% пенальти. Они найдут объяснение. Это был 100% фол на всех участках поля и, вероятно, желтая карточка. Все люди с айпадами вокруг меня говорили: "Вау, чисто". Возможно, они могут спрятаться за фразой, что это не ясно и не очевидно.

Это, конечно, пенальти, но мы его не получили, и это хорошо. Для меня самое главное, что мы можем играть в такой футбол. Я увидел сегодня столько сенсационных моментов", – цитирует BBC Юргена Клоппа.

Напомним, что в компенсированное время ко второму тайму Доку, выбивая мяч, попал Мак Аллистеру в грудь. Арбитр матча в действиях бельгийца нарушения не увидел.

Ливерпуль и Ман Сити расписали ничью: Арсенал на вершине АПЛ, last dance Клоппа и Гвардиолы, хитрость КдБ, дикий прессинг