"Мені це сподобалося і водночас не сподобалося. Мені сподобалося, як ми грали з м'ячем, з першої хвилини, відразу. Ми забили чотири голи, але їх виявилося недостатньо. Якщо мені боляче через відсутність захисту, то боляче всім в нашій команді. Відчуття таке, що ми грали дуже добре, коли у нас був м'яч, ми були хоробрими, ми створювали.

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Ми були кращою командою, яка вигравала 1:0. А потім за п'ять хвилин – бум, бум, бум, помилка, помилка, помилка, гол, гол, гол. Ми боремося, відігруємося, але було ще більше помилок. Це було схоже на гру в кішки-мишки. Мишка була нашими захисними помилками, а ми самі були кішкою, коли намагалися це компенсувати. Це вимагає великих зусиль.

Будь ласка, не змушуйте мене занадто багато говорити про наші оборонні помилки, тому що це очевидно. Мені не дуже зручно говорити про це. Ми грали приголомшливо, добре діяли з м'ячем, але зробили помилки і були покарані", – наводить слова Моурінью Sky Sports.

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