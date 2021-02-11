"Мне понравилось и одновременно не понравилось. Мне понравилось, как мы играли с мячом, с первой минуты, сразу. Мы забили четыре гола, но их оказалось недостаточно. Если мне больно из-за отсутствия защиты, больно всем в нашей команде. ощущение такое, что мы играли очень хорошо, когда у нас был мяч, мы были храбрыми, мы создавали.

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Мы были лучшей командой, которая выигрывала 1:0. А потом за пять минут – бум, бум, бум, ошибка, ошибка, ошибка, гол, гол, гол. Мы боремся, отыгрываемся, но было еще больше ошибок. Это было похоже на игру в кошки-мышки. Мышка была нашими защитными ошибками, а мы сами были кошкой, когда пытались это компенсировать. Это требует больших усилий.

Пожалуйста, не заставляйте меня слишком много говорить о наших оборонных ошибках, потому что это очевидно. Мне не очень удобно говорить об этом. Мы играли потрясающе, хорошо действовали с мячом, но сделали ошибки и были наказаны", – приводит слова Моуринью Sky Sports.

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