Англія, Кубок Англії, 5-й раунд

Лестер – Брайтон – 1:0

Гол: Іхеаначо, 90+4

Шеффілд Юнайтед – Брістоль Сіті – 1:0

Гол: Шарп, 66 (пенальті)

Вилучення: Моусон, 65 (Б)

Евертон – Тоттенхем – 5:4 (додатковий час)

Голи: Калвер-Льюїн, 36, Рішарлісон, 38, 68, Сігурдссон, 43 (пенальті), Бернард, 97 – Санчес, 3, 57, Ламела, 45+3, Кейн, 83

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Справжній фестиваль на Гудісон Парк влаштували "іриски" та "шпори". Кубкові амбіції Тоттенхема прояснилися вже в дебюті – Сон на 3-й хвилині подав кутовий, а Давінсон Санчес головою скинув м'яч у дальній кут. Евертон отямився перед перервою. Зухвалі хлопці Анчелотті примудрилися тричі засмутити Льоріса за 7 (!) хвилин. Спочатку Домінік Калвер-Льюїн потужно пробив у ближній кут після пасу Сігурдссона. Далі Рішарлісон більярдним пострілом із лінії штрафного вивів мерсисайдців вперед. А на 43-й Гілфі Сігурдссон впевнено реалізував одинадцятиметровий.

Лондонці здаватися, однак, не збиралися, скоротивши відставання ще до перерви. Це Ерік Ламела зіграв у стінку з Соном і елегантно перекинув Ольсена. А на старті другої половини нагадав про себе Санчес – колумбійський оборонець знову виявився найспритнішим після подачі кутового й замкнув дальню стійку. На 68-й хвилині статус-кво відновив Рішарлісон, вискочивши на побачення з Льорісом після пасу Сігурдссона. Та на 83-й своє слово сказав Харрі Кейн – лідер "шпор" у падінні головою замкнув ще один зрячий навіс Сона – 4:4 і овертайм!

А вже там героєм Евертона став екс-"гірник" Бернард. Бразилець на 97-й хвилині отримав фантастичний пас від Сігурдссона й потужним ударом з льоту пробив Льоріса. Попри всі старання, відігратися ще раз Тоттенхем так і не зумів. Далі йдуть "іриски".

Значно скромніше путівки до чвертьфіналу оформили Лестер і Шеффілд Юнайтед. "Лисиці" лише в доданий арбітром час зуміли дотиснути Брайтон на Кінг Пауер: Тілеманс подав із флангу після швидкого розіграшу кутового, а Келечі Іхеаначо уник офсайду й забив головою. Натомість "клинки" перемогли стараннями свого ветерана Біллі Шарпа, який без проблем реалізував пенальті за відчайдушний фол Моусона за кілька миттєвостей до покарання.

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