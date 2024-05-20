"Реальність така, що я ближче до того, щоб піти, ніж до того, щоб залишитися. Я тут вже вісім років. У мене є контракт, я тут і мені це подобається.

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Іноді я трохи втомлююся, але іноді мені це подобається. Зараз не можу точно сказати, якою буде моя мотивація продовжити роботу в наступному сезоні, тому що іноді важко знайти її, коли вже всього досягнув

Коли я приїхав сюди, якби хтось сказав мені, що я виграю чемпіонат шість разів за сім сезонів, я б сказав: "Ви збожеволіли, це неможливо". На цей час я відчуваю, що хочу залишитися на наступний сезон.

Ми говорили з клубом, у нас є час обговорити наступний сезон, тому що я також повинен бачитися з гравцями, якщо вони підуть за мною. Я збираюся залишитися, і ми поговоримо протягом сезону, спокійно", – цитує наставника "містян" RMC Sport.

Нагадаємо, Гвардіола очолив Манчестер Сіті у 2016 році. На чолі команди іспанський фахівець шість разів здобував титул чемпіона Англії, виграва Лігу чемпіонів у сезоні 2022/23, двічі перемагав у фіналі Кубка Англії та чотири рази в Кубку англійської ліги.

Чинна угода Пепа Гвардіоли з Манчестер Сіті розрахована до 2025 року.

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