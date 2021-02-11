Евертон та Тоттенхем влаштували справжню гольову феєрію в матчі 5-го раунду Кубка Англії. Дивіться відео голів та огляд матчу Евертон – Тоттенхем.

Англія, Кубок Англії, 5-й раунд

Евертон – Тоттенхем – 5:4 (додатковий час)

Голи: Калверт-Льюїн, 36, Рішарлісон, 38, 68, Сігурдссон, 43 (пенальті), Бернард, 97 – Санчес, 3, 57, Ламела, 45+3, Кейн, 83

Тоттенхем вийшов вперед у рахунку вже на 3-ій хвилині завдяки голу Санчеса, проте Калверт-Льюїн, Рішарлісон та Сігурдсон встановили комфортну перевагу для "ірисок". По перерві Тоттенхем відігрався завдяки технічному голу Ламели та другому м'ячу Санчеса.

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Евертон знову вийшов вперед, і справа йшла до перемоги, коли Сон навісом знайшов Кейна у штрафному. Гра перейшла в овертайм, де остаточний результат встановив Бернард.