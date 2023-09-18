"Пауза на матчі збірних? Вона якось так швидко минула, чесно кажучи. Я був вдома на вихідних, вирішував справи, що зібралися під час активних роз'їздів. Дивився матчі нашої збірної. З Англією, звичайно, матч вийшов краще, з Італією було важко, але ж це Італія, всі все розуміють. Зрештою, у нашої збірної хороші шанси вийти на Євро-2024, нехай і буде нелегко в подальших матчах.

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Гра проти Ворскли? Полтавці виграли три поспіль матчі перед паузою у чемпіонаті, тому настрій на цю гру буде відповідним. Загалом, нам завжди непросто грати з Ворсклою. Це досить сильний, незручний суперник. Але фізично ми добре готові, постійно працюємо над цим компонентом на тренуваннях, відтак підійдемо до цієї гри у хорошій формі.

Чи не вибили з тонусу перенесення матчів Динамо? Це було правильне рішення. Бо ми дуже втомлювалися від багатогодинних переїздів. Фізично було б складно встигнути все. Однак, оскільки тепер ми не граємо в єврокубках, думаю, у нас буде час аби зіграти всі перенесені матчі ще цього року", – поділився Андрієвський в коментарі офіційному сайту УПЛ.

Додамо, що Динамо та Ворскла зіграють сьогодні, 18 вересня, початок о 17:00. Цей поєдинок стане для киян лише четвертим у поточному сезоні УПЛ.

Динамо – Ворскла: анонс матчу УПЛ