Матч Динамо – Ворскла відбудеться сьогодні, 18-го серпня, на стадіоні "Динамо ім. В. Лобановського". Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

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Динамівці так часто переносили матчі заради кваліфікації єврокубків, що до 7-го туру підійшли лишень з трьома іграми у чемпіонаті. Останній поєдинок киян в УПЛ датується аж 20 серпня. Тоді підопічні Мірчі Луческу поступилися Чорноморцю з рахунком 2:3 – а до того пригадується трилер з Оболонню (де могло бути 4:4) і важкий перший тайм з Минаєм.

Загальна картина у грі Динамо на старті сезону характеризується доволі переконливою роботою в атаці. Столичний колектив демонстрував високу інтенсивність дій на м'ячі, грамотно працював у позиційному плані, часто заходив у штрафний і створював значну кількість моментів. "Біло-сині" за очікуваниими голами лишень трішечки поступаються Кривбасу, Шахтарю та Чорноморцю, у яких на три матчі більше.

Навіть у першій зустрічі з Бешикташем кияни виглядали потужно. Це – погана новина для сьогоднішнього суперника Динамо. Ворскла на старті сезону пропустила занадто багато зайвих голів. Мова навіть не про легендарні ляпи Ісенка у поєдинках з Рухом та Вересом, а про роботу в обороні загалом.

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Втім, у даному нещасті ворскляни не самотні. Ще більші проблеми в захисті має Динамо. Достатньо відправити 10-15 лонгболів у напрямі задньої лінії киян – хоча б кілька разів оборонці "біло-синіх" перетворять їх у момент. Що вже казати про якісь складніші завдання.

З іншого боку, захисників частенько підставляли і центрхави, які недопрацьовували у епізодах. Це робили Сидорчук з Шапаренком, а сьогодні центр півзахисту буде ще слабшим – Микола в лазареті, а Сергій вже у Бельгії. Хоча перш за все їхня втрата позначиться на якості просування м'яча.

Ворскла ж в атакувальній роботі останнім часом стала значно кращою за свою версію з матчів проти Діли. Моменти, можливо, і не били фонтаном, однак вони мали доволі високу якість виконання – і мова перш за все про тактичні рішення. Та і загалом підопічні Віктора Скрипника почала працювати з позиції сили, що вилилось у три поспіль перемоги (над Олександрією, Вересом і Чорноморцем).

Щоправда, команди не вистачає на увесь матч. Проблема криється у надзвичайно високій інтенсивності гри без м'яча – полтавці мають найвищу кількість дуелей, перехоплень і підкатів за хвилину володіння суперником. Причому за останні тижні цей показник зріс на 0,3.

Одразу пригадується травнева зустріч, коли Ворскла задушила Динамо в першому таймі – на перерву "зелено-білі" мали йти за рахунку 2:0, а не 1:1. І там теж були привози від оборони Мірчі Луческу. Пропущений до перерви гол став наслідком агресивного пресингу на чужій третині, а от у другому таймі полтавці просто здулись.

Подібна картина гри здається максимально ймовірною і для сьогоднішнього матчу. Втім, варто відзначити, що влітку Динамо значно краще виходило з-під тиску, ніж навесні. Рівень максимального пресингу Бешикташа кияни не витягують, однак з Чорноморцем все було непогано.

Проблема в тому, що під тиском провалюються захисники, яким взагалі не дається просування м'яча. Виключенням є Сирота, у якого хороша перша передача, однак він дискваліфікований. Словом, інтрига у сьогоднішній зустрічі присутня – Ворскла має шанси на сенсацію. Хоча й переоцінювати їх не варто.

Кадрова ситуація

Травмовані: Тимчик, Вівчаренко, Шепелєв (усі троє – під питанням), Шапаренко – Чеснаков

Дискваліфіковані: Сирота (Динамо)

Орієнтовні склади на матч Динамо – Ворскла

Динамо: Бущан – Караваєв, Попов, Дячук, Дубінчак – Андрієвський, Бражко – Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв – Ванат

Ворскла: Ісенко – Пердута, Тьягу Сілва, Павлюк, Корнієнко – Скляр, Челядін – Кане, Юрченко, Бацула – Степанюк

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Динамо безумовним фаворитом матчу УПЛ. Коефіцієнт на перемогу підопічних Мірчі Луческу – 1.47. На тріумф Ворскли дають аж 7.10, а нічию оцінили коефіцієнтом 4.80.

Фахівці очікують на результативну зустріч. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.59, аналогічний тотал менше – 2.33. Гол Владислава Ваната помножить вашу ставку на 2.00, а Руслана Степанюка – на 3.20.

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