"Пауза на матчи сборных? Она как-то так быстро прошла, честно говоря. Я был дома на выходных, решал дела, скопившиеся во время активных разъездов. Смотрел матчи нашей сборной. С Англией, конечно, матч получился лучше, с Италией было тяжело, но ведь это Италия, все все понимают. В конце концов, у нашей сборной хорошие шансы выйти на Евро-2024, пусть и будет нелегко в дальнейших матчах.

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Игра против Ворсклы? Полтавчане выиграли три подряд матча перед паузой в чемпионате, поэтому настрой на эту игру будет соответствующим. В общем, нам всегда непросто играть с Ворсклой. Это достаточно сильный, неудобный соперник. Но физически мы хорошо готовы, постоянно работаем над этим компонентом на тренировках, поэтому подойдем к этой игре в хорошей форме.

Не выбили из тонуса перенос матчей Динамо? Это было правильное решение. Потому что мы очень уставали от многочасовых переездов. Физически было бы сложно успеть все. Однако, поскольку теперь мы не играем в еврокубках, думаю, у нас будет время, чтобы сыграть все перенесенные матчи еще в этом году", – поделился Андриевский в комментарии официальному сайту УПЛ.

Добавим, что Динамо и Ворскла сыграют сегодня, 18 сентября, начало в 17:00. Этот поединок станет для киевлян лишь четвертым в текущем сезоне УПЛ.

Динамо – Ворскла: анонс матча УПЛ