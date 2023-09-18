Суркіс радився з Ярмоленком щодо трансферу Сидорчука, – ТаТоТаке
10:02 - Читать на русском
Журналіст Михайло Співаковський поділився інсайдом, як президент Динамо Ігор Суркіс ухвалював рішення про продаж Сергія Сидорчука.
"Коли пішов Сидорчук, то ледь не перша людина, з якою радився пан Суркіс-молодший, був хто? Спортивний директор – пан Ярмоленко.
Ярмоленко – про трансфер Сидорчука у Вестерло: "Якби не війна – він нікуди б не переходив"
Тобто Суркіс у нього запитав: "Ну що?" – "Ну, так, треба, людина заслужила", – поділився Співаковський у програмі ТаТоТаке.
Нагадаємо, Сидорчук після 10 років у складі Динамо перейшов до бельгійського Вестерло. Трансфер капітана киян обійшовся у 700 тисяч євро.
Сидорчук дебютував в чемпіонаті Бельгії з розгромної поразки – українець отримав жовту й низьку оцінку
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