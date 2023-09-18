"Коли пішов Сидорчук, то ледь не перша людина, з якою радився пан Суркіс-молодший, був хто? Спортивний директор – пан Ярмоленко.

Ярмоленко – про трансфер Сидорчука у Вестерло: "Якби не війна – він нікуди б не переходив"

Тобто Суркіс у нього запитав: "Ну що?" – "Ну, так, треба, людина заслужила", – поділився Співаковський у програмі ТаТоТаке.

Нагадаємо, Сидорчук після 10 років у складі Динамо перейшов до бельгійського Вестерло. Трансфер капітана киян обійшовся у 700 тисяч євро.

Сидорчук дебютував в чемпіонаті Бельгії з розгромної поразки – українець отримав жовту й низьку оцінку