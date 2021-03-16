"Це була жахлива ситуація. Я розмовляв з представниками Вулвз, вони позитивно налаштовані. Це був справжній шок.

Голкіпер Вулверхемптона Патрісіу отримав моторошну травму голови – матч АПЛ перервали на 15 хвилин

Щодо гри – важливий результат. Це був великий бій. Якщо ми можемо отримати три "брудних" очки, мене це влаштовує. У нас були не дуже хороші моменти, коли ми повинні були діяти краще. У захисті гра дійсно хороша. Мені не сподобався старт, коли ми були недостатньо активні. Втім, у нас є багато хороших новин, але головна – здобуті три очки. Ми хочемо вступити в міжнародну перерву з позитивним настроєм, і він у нас є", – цитує Клоппа ВВС.

Нагадаємо, у кінцівці зустрічі Патрісіу отримав травму голови внаслідок зіткнення з партнером Конором Коуді. Португальця довго повертали до тями, тому матч тривав аж 108 хвилин.

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