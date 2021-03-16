Ліверпуль поїхав на Молінью з жахливими показниками – 6 поразок в семи попередніх турах АПЛ. Старт сьогоднішньої зустрічі також не обіцяв мерсисайдцям нічого хорошого. Вже на першій хвилині Аліссон помилився на виході та ледь не привіз гол. А ще через декілька миттєвостей Семеду розстрілював ворота гостей. Цього разу Аліссон зіграв надійно.

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Вулверхемптон до середини тайму контролював гру, однак найкращий момент протягом цього відрізку створив Ліверпуль. У "червоних" пройшла швидка атака: 4 вертикальні передачі, Мане вирвався сам на сам з голкіпером, але не розібрався. Взагалі Садьйо був найгострішим гравцем на полі.

Гості на якийсь час перехопили ініціативу та почали активніше пресингувати. Втім, моментів не було – "вовки" все перекривали. Стовідсотковий шанс виник вже ближче до перерви у Мане. Салах і Александер-Арнольд вивели його на удар, але сенегалець головою не влучив у площину.

Наприкінці першого тайму гра ожила. У Вулверхемптона двічі гостро завершував Невеш: удар зі штрафного потягнув Аліссон, удар з гри виявився неточним. А Ліверпулю вдалося забити "в роздягальню". Мерсисайдці отримали м'яч на чужій половині, після чого Салах і Мане розіграли комбінацію, а Жота її завершив. Португалець підписав вирок колишнім партнерам.

Друга половина зустрічі розпочалася з гострих навісів Вулверхемптона. Ліверпуль так-сяк відбився, але нічого осмисленого у відповідь не запропонував. Загалом весь матч ідеально схарактеризував ірландський журналіст Ронан Мерфі: "Ніби дивишся, як двоє грають у FIFA і поняття не мають, яка кнопка що робить".

"Вовки" проявляли більше бажання, однак їм бракувало оригінальності в завершальній стадії – Аліссон брав нескладні удари. За 10 хвилин до кінця основного часу Ліверпуль видав сплеск активності з пострілами Салаха, Мане та Жоти. Єгиптянин навіть забив, проте з офсайду.

Кінцівка запам'яталася неприємним епізодом – важкою травмою Руя Патрісіу після зіткнення з Коуді. Голкіперу довго надавали допомогу. До фінального свистка рахунок так і не змінився – 0:1 на користь "червоних". Ліверпуль набрав 46 очок і піднявся на 6 місце. До зони ЛЧ – 5 пунктів. Вулверхемптон з 35 балами йде 13-м.

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