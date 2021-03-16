"Это была ужасная ситуация. Я разговаривал с представителями Вулвз, они положительно настроены. Это был настоящий шок.

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По игре – важен результат. Это был большой бой. Если мы можем получить три "грязных" очка, меня это устраивает. У нас были не очень хорошие моменты, когда мы должны были действовать лучше. В защите игра действительно хороша. Мне не понравился старт, когда мы были недостаточно активны. Впрочем, у нас есть много хороших новостей, но главная – добытые три очка. Мы хотим вступить в международный перерыв с позитивным настроем, и он у нас есть", – цитирует Клоппа ВВС.

Напомним, в концовке встречи Патрисиу получил травму головы в результате столкновения с партнером Конором Коуди. Португальца долго возвращали в чувство, поэтому матч продолжался 108 минут.

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