Поєдинок 28-го туру англійської Прем'єр-ліги між Вулверхемптоном і Ліверпулем затягнувся через жахливе зіткнення за участі воротаря "вовків" Руя Патрісіу.

На 86-й хвилині чемпіон Європи зіткнувся із капітаном Вулвз Конором Коуді й не зміг самостійно піднятися.

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Патрісіу отримав удар коліном у голову й лише на 101-й хвилині його винесли на ношах. Увесь цей час медики надавали португальцю допомогу прямо на полі. Зокрема, на Патрісіу вдягли кисневу маску. Після матчу керманич "вовків" Нуну Ешпіріту Санту запевнив, що з воротарем усе гаразд, він у свідомості та реагує на спілкування.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Вулверхемптон вже переживав подібний трагічний інцидент. У листопаді форвард Рауль Хіменес отримав перелом черепа у жахливому зіткненні з Давідом Луїсом. Він не гратиме мінімум до кінця кампанії 2020/21.