Півзахисник Аталанти та збірної України провів пристойний матч проти Беневенто в 17 турі Серії А, хоч і отримав від головного тренера навіть не півгодини ігрового часу.

Руслан Маліновський записав до свого активу третій гольовий пас у Серії А 2020/21. Вийшовши на заміну в матчі з Беневенто, українець асистував Луїсу Мурієлю, який елегантним ударом в дальній кут встановив остаточний підсумок гри. 1:4 – Аталанта виграла 5 із 7 останніх матчів чемпіонату та принаймні до вечора неділі піднялася в зону Ліги чемпіонів, потіснивши з топ-4 туринський Ювентус. Цікаво, що Маліновський отримував ігровий час у кожному з цих поєдинків.

Асист Маліновського у відеоогляді матчу Беневенто – Аталанта – 1:4

Український півзахисник в середині другого тайму замінив Маттео Пессіну, вийшовши на позицію атакувального півзахисника поруч з Йосіпом Ілічічем, який став справжнім героєм поєдинку. Саме словенцю закономірно дісталися лаври головної дійової особи від усіх італійських видань. "Маг", "Чарівник", "Велике повернення" – це лише основні епітети на адресу Ілічіча від журналістів. Щоправда, свою невеличку порцію теплих слів отримав і Маліновський.

Статистичний портал Who Scored оцінив гру Маліновського в 7.5. Це 5-й результат у складі Аталанти і в матчі загалом. Вищий бал отримали лише Йосіп Ілічіч (10), Дуван Сапата (7.9), Луїс Мурієль (8.5) та Крістіан Ромеро (7.6). Середня оцінка 27-річного українця в поточному сезоні Серії А складає 6.88 – відповідно, поєдинок проти команди Філіппо Індзагі Руслан може занести у свій актив.

Портал CalcioAtalanta порівняв гольовий пас Руслана з шоколадкою. "Вийшов і одразу почав роздавати правильні передачі під завершальні удари. Його передача для Мурієля – шоколадка для партнера", – такими епітетами супроводили гру українця, який отримав оцінку 6.5. Середню в команді, до слова. Найкращим прогнозовано визнали Йосіпа Ілічіча, який доклався до всіх чотирьох голів бергамасків.

Також видання відзначило Джан П'єро Гасперіні, який саме Маліновського кинув першим у бій після пропущеного м'яча. Буквально за кілька хвилин після виходу хавбека збірної України Аталанта зняла всі питання про переможця. Сам тренер відзначив гол Луїса Мурієля, якому асистував якраз Руслан. "Зазвичай я не виділяю якихось забитих м'ячів, адже всі вони є важливими для команди. Однак гол Луїса був найгарнішим. Можливо, вже не настільки важливим, але точно найкрасивішим. Це було надзвичайно", – заявив Гасперіні після матчу.

"Загалом матч із Беневенто став своєрідним "тестом на зрілість" для Аталанти. Команда відмінно відреагувала на доволі несподіваний гол підопічних Індзагі в дебюті другого тайму. 22 м'ячі в останніх 7 матчах чемпіонату. Машина", – компліменти для команди Гасперіні від Gazetta dello Sport.

До слова, провідне спортивне видання Італії поставило Маліновському пристойну "сімку" – середній бал у команді. "Ще один великий вплив. По суті, гольова передача для Мурієля", – пише GdS про гру українського півзахисника.

Ресурс Fanta Magazine відзначив, що Маліновський увійшов у гру куди краще, ніж його конкурент, який з'явився з перших хвилин. "Непогано посилив гру з лави запасних, підкресливши абсолютно мертвого сьогодні Пессіну". 6.5 для хавбека збірної України.

Журналісти Tutto Atalanta не надто вражені виступом Руслана в Беневенто. 27-річний півзахисник отримав "шістку", як і його основний конкурент. "Його бачення гри не піддається жодним сумнівам. Хороший вихід з лави запасних – спершу класний пас на Сапату, а згодом допоміг відзначитися і Мурієлю".

"Пристойна гра для Маліновського. Чимало атак Аталанти проходили саме через нього, адже у цього гравця відмінна швидкість. Часто отримував м'яч після виходу на заміну", – 6.5 для нашого футболіста від TuttoMercatoWeb.

Джан П'єро Гасперіні після поєдинку вкотре був змушений відповідати на питання про Алехандро Гомеса. Відповідь тренера, схоже, ставить хрест на перспективах капітана в Бергамо. "Він перестав приймати зміни та підлаштовуватися під них. Інші футболісти це роблять значно краще", – вочевидь, епоха Папу в Аталанті дійсно підходить до завершення. Неминучий відхід капітана означає більшу кількість ігрового часу для Маліновського, але наразі Гасперіні віддає перевагу Маттео Пессіні. Що ж, у Беневенто свій бій за місце у складі Руслан у італійця виграв, але конкурентів все ще дуже багато. Це і той же Мурієль, і Пашаліч, і росіянин Міранчук. Не забуваємо і про Ілічіча, але з такою грою Йосіпа статус недоторканого йому забезпечений.

Беневенто – Аталанта: Маліновський добиває знаменитого чемпіона та асистує на шедевр, але опинився в тіні супергероя