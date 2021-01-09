Аталанта попри переконливий рахунок не без проблем впоралася з Беневенто в 17 турі чемпіонату Італії (4:1). Руслан Маліновський вийшов у другому таймі. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Беневенто – Аталанта на "Футбол 24" стартував о 16:00 за Києвом. Обидві команди набрали непогану форму – бергамаски не програвали вже у 6-ти поєдинках чемпіонату, 4 з яких виграли, а Беневенто у останніх 5-ти матчах переміг тричі. На момент початку гри Аталанта посідала 7-му позицію Серії А (28 очок), а команда Філіппо Індзагі розмістилася на пристойному для себе 10-му місці (21 пункт). Це був лише третій в історії матч Серії А між цими командами – у попередніх двох тріумфували бергамаски (1:0 та 3:0).

Руслан Маліновський вже втретє поспіль розпочав гру на лаві запасних. Український півзахисник у поточному чемпіонаті Італії відіграв вже 13 матчів (634 хвилини), в яких відзначився одним голом та двічі асистував партнерам. Щоправда, остання результативна дія Маліновського була датована ще 13 грудня – тоді Руслан вразив ворота Фіорентини ударом зі штрафного.

Поєдинок, який відкривав програму 17-го туру Серії А, проходив під затяжною зливою, яка накрила практично всю Італію. Враховуючи погодні умови, план Гасперіні на гру був зрозумілим – забити швидкий гол. Аталанта цілком могла реалізувати задум свого тренера, створивши низку моментів вже в дебюті. Щоправда, Госенс та Сапата свої шанси не використали, пробивши неточно з кількох метрів. Виділявся Ілічіч, який організував два моменти для партнерів, але тих підвела влучність. Що стосується Беневенто, то підопічні Філіппо Індзагі в перші хвилини лише відбивалися. При такій грі не завадив би Маліновський з його вмінням пробити здалеку, але українець спостерігав за грою з лави.

Швидкого забитого м'яча не вийшло, гра перейшла у центр поля без особливих моментів. Практично всі атаки гостей йшли через Ілічіча, а от Пессіна, якому віддав перевагу Гасперіні замість Маліновського, був малопомітним.

Зрештою, на 31-й хвилині гості заслужено забили, хоча не обійшлося без долі везіння. Символічно, що автором гола став саме Йосіп Ілічіч. Словенець підхопив м'яч на чужій половині, обіграв двох суперників та увійшов у штрафний. М'яч після удару Ілічіча зрикошетив від захисника і закотився у ближній кут. 0:1.

Пессіна пробив з льоту після подачі з кутового – ефектно, красиво, але вище. Ілічіч (безальтернативно найкращий у першому таймі) розкішно закрутив у дальній кут з лінії штрафного – стійка! Ще один момент мав Сапата, удар якого по центру воріт парирував Монтіпо. 0:1 в першому таймі – величезна перевага Аталанти зі слизьким рахунком.

Другий тайм стартував із супермоменту Аталанти. Пессіна вивів Толої майже віч-на-віч з голкіпером, проте захисник не влучив у ближній кут. Тим більш шокуючим став гол Беневенто – команда Індзагі реалізувала перший же момент. 19-річний захисник Крістіан Пастіна, який вийшов одразу по перерві (дебют у Серії А!), виконав навіс на лінію воротарського, який у падінні замкнув Сау. 1:1!

Індзагі провів одразу 3 заміни, повністю освіживши атаку, натомість Гасперіні не поспішав з ротацією. Лише на 64-й хвилині наставник гостей кинув у бій Маліновського, який став першим джокером Аталанти. Тут же бергамаски згадали про дальні удари – щастя спробував Госенс, але точно в голкіпера. Маліновський розігнав атаку і знайшов Сапату в штрафному, проте той програв силову боротьбу і втратив момент для удару.

На 69-й хвилині гості забили вдруге. Ілічіч обігрався з Ромеро і пробив у дальній кут, Монтіпо відбив, але Толої був першим на добиванні. Тут же Аталанта провела швидку контратаку, яку точним ударом завершив Сапата після навісу Ілічіча. 1:3 – гості за 2 хвилини фактично зняли всі питання.

Це деморалізувало господарів, які відверто кинули грати. Аталанта без проблем довела матч до перемоги, створивши ще кілька нагод для взяття воріт. Одна з них завершилася голом – Маліновський розігнав контратаку гостей і віддав на Мурієля, а той ефектно закрутив у дальній кут. Формально асист українця – третій для нього в сезоні, але головним героєм епізоду став саме Мурієль.

Відео асисту Маліновського

1:4 – Аталанта набрала 31 очко і піднялася в топ-4, потіснивши Ювентус із зони ЛЧ. Щоправда, туринці свій поєдинок проти Сассуоло проведуть в неділю. Беневенто наразі залишився десятим.

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