У матчі 17-го туру Серії А Беневенто на власному полі поступився Аталанті (1:4). Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Підопічним Джан П'єро Гасперіні вдалось продавити оборону Беневенто лише на 30-й хвилині: після пострілу Ілічіча м'яч зрикошетив від захисника і закотився у ближній кут. Початок другого тайму шокував бергамців несподіваним голом Марко Сау, який вдало замкнув простріл одноклубника.

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На 63-й хвилині на полі з'явився Маліновський і Аталанта майже одразу забила. Протягом двох хвилин Толої та Сапата фактично визначили переможця матчу. А за кілька хвилин до фінального свистка Мурієль поставив жирну крапку у матчі.

Перемога дозволила Аталанті набрати 31 очко і піднятися на четверту сходинку турнірної таблиці Серії А, випередивши Ювентус.

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