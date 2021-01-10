Полузащитник Аталанты и сборной Украины провел приличный матч против Беневенто в 17 туре Серии А, хотя и получил от главного тренера даже не полчаса игрового времени.

Руслан Малиновский записал в свой актив третий голевой пас в Серии А 2020/21. Выйдя на замену в матче с Беневенто, украинец ассистировал Луису Муриэлю, который элегантным ударом в дальний угол установил окончательный итог игры. 1:4 – Аталанта выиграла 5 из 7 последних матчей чемпионата и по крайней мере до вечера воскресенья поднялась в зону Лиги чемпионов, потеснив из топ-4 туринский Ювентус. Интересно, что Малиновский получал игровое время в каждом из этих поединков.

Ассист Малиновского в видеообзоре матча Беневенто – Аталанта – 1:4

Украинский полузащитник в середине второго тайма заменил Маттео Пессину, выйдя на позицию атакующего полузащитника рядом с Йосипом Иличичем, который стал настоящим героем поединка. Именно словенцу закономерно достались лавры главного действующего лица от всех итальянских изданий. "Маг", "Волшебник", "Великое возвращение" – это лишь основные эпитеты в адрес Иличича от журналистов. Правда, свою небольшую порцию теплых слов получил и Малиновский.

Статистический портал Who Scored оценил игру Малиновского в 7.5. Это 5-й результат в составе Аталанты и в матче в целом. Высший балл получили лишь Йосип Иличич (10), Дуван Сапата (7.9), Луис Муриэль (8.5) и Кристиан Ромеро (7.6). Средняя оценка 27-летнего украинца в текущем сезоне Серии А составляет 6.88 – соответственно, поединок против команды Филиппо Индзаги Руслан может занести в свой актив.

Портал CalcioAtalanta сравнил голевой пас Руслана с шоколадкой. "Вышел и сразу начал раздавать правильные передачи под завершающие удары. Его передача для Муриэля – шоколадка для партнера", – такими эпитетами сопровождали игру украинца, получившего оценку 6.5. Среднюю в команде, к слову. Лучшим прогнозируемо признали Йосипа Иличича, который причастен ко всем четырем голов бергамасков.

Также издание отметило Джан Пьеро Гасперини, который именно Малиновского бросил первым в бой после пропущенного мяча. Буквально через несколько минут после выхода хавбека сборной Украины Аталанта сняла все вопросы о победителе. Сам тренер отметил гол Луиса Муриэля, которому ассистировал как раз Руслан. "Обычно я не выделяю каких-то забитых мячей, ведь все они важны для команды. Однако гол Луиса был самым красивым. Возможно, уже не столь важным, но точно самым красивым. Это было очень круто", – заявил Гасперини после матча.

"В целом матч с Беневенто стал своеобразным "тестом на зрелость" для Аталанты. Команда отлично отреагировала на довольно неожиданный гол подопечных Индзаги в дебюте второго тайма. 22 мяча в последних 7 матчах чемпионата. Машина", – комплименты для команды Гасперини от Gazetta dello Sport.

К слову, ведущее спортивное издание Италии поставило Малиновскому приличную "семерку" – средний балл в команде. "Еще одно большое влияние. По сути, голевая передача для Муриэля", – пишет GdS об игре украинского полузащитника.

Ресурс Fanta Magazine отметил, что Малиновский вошел в игру куда лучше, чем его конкурент, который появился с первых минут. "Неплохо усилил игру со скамейки запасных, подчеркнув абсолютно мертвого сегодня Пессину". 6.5 для хавбека сборной Украины.

Журналисты Tutto Atalanta не слишком впечатлены выступлением Руслана в Беневенто. 27-летний полузащитник получил "шестерку", как и его основной конкурент. "Его видение игры не поддается никаким сомнениям. Хороший выход со скамейки запасных – сначала классный пас на Сапату, а затем помог отличиться и Муриэлю".

"Приличная игра для Малиновского. Немало атак Аталанты проходили именно через него, ведь у этого игрока отличная скорость. Часто получал мяч после выхода на замену", – 6.5 для нашего футболиста от TuttoMercatoWeb.

Джан Пьеро Гасперини после поединка в который раз был вынужден отвечать на вопросы об Алехандро Гомесе. Ответ тренера, похоже, ставит крест на перспективах капитана в Бергамо. "Он перестал принимать изменения и подстраиваться под них. Другие футболисты это делают значительно лучше", – очевидно, эпоха Папу в Аталанте действительно подходит к завершению. Неизбежный уход капитана означает большее количество игрового времени для Малиновского, но пока Гасперини предпочитает Маттео Пессину. Что же, в Беневенто свой бой за место в составе Руслан у итальянца выиграл, но конкурентов все еще очень много. Это и тот же Муриэль, и Пашалич, и россиянин Миранчук. Не забываем и об Иличиче, но с такой игрой Йосипа статус неприкосновенного ему обеспечен.

Беневенто – Аталанта: Малиновский добивает знаменитого чемпиона и ассистирует на шедевр, но оказался в тени супергероя