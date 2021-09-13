"Минулого тижня я брехав собі, кажучи всім, що ця гра не є особливою. Я намагався переконати себе, що в цьому немає нічого особливого. Але це був особливий матч. Для мене це був поєдинок з особливою цифрою, який я буду пам'ятати до останнього дня мого життя. Це була 1000 гра. Я хвилювався, що в цій грі може трапитися поразка.

Переможний ювілей Моурінью у відеоогляді матчу Рома – Сассуоло – 2:1

У підсумку матч видався неймовірним. Рахунок міг бути і 6:6, і 7:7. Сассуоло міг виграти 2:1, Руй Патрісіу зробив кілька неймовірних сейвів, ми не реалізували ще два явних моменти. Це був абсолютно незвичайний матч. Сьогодні я не відчував себе 58-річним. Я відчував себе так, ніби мені 10, 12 або 14 років, вік, коли починаєш мріяти про кар'єру у футболі.

Це була пробіжка дитини. Після цього я вибачився перед Алессіо Діонізі, тому що це був фантастичний матч. Вони легко могли виграти, як і ми. Я знаю, що відчуває Діонізі зараз. Це те, що я відчував багато разів. Діонізі – відмінний тренер, у нього чудова команда, він надає Сассуоло справжню індивідуальність. Це дуже хороша команда", – наводить слова Моурінью Football-Italia.

Нагадаємо, Рома здобула мінімальну перемогу над Сассуоло (2:1), дозволивши сеу Жозе тріумфувати у своєму 1000-му матчі у кар'єрі.

Рома у компенсований час вирвала перемогу у Сассуоло, Коваленко з поразки дебютував за Спецію у Серії А