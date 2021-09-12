В рамках недільної програми 3-го туру Серії А Сампдорія у рідних стінах втримала нічию з Інтером. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2021/22, 3-й тур

Сампдорія – Інтер – 2:2

Голи: Йошіда, 34, Ауджелло, 47 – Дімарко, 18, Мартінес, 44

Кальярі – Дженоа – початок о 16:00

Спеція – Удінезе – початок о 16:00

Торіно – Салернітана – початок о 16:00

Мілан – Лаціо – початок о 19:00

Рома – Сассуоло – початок о 21:45

Недільну ігрову програму в італійській Серії А відкривав поєдинок Сампдорія – Інтер. Вже на 18-й хвилині "нерадзуррі" вирвались уперед – Дімарко, виконуючи штрафний удар, майстерно закрутив у ліву дев'ятку – без шансів для голкіпера. Трохи згодом господарі зрівняли завдяки голу Йошіди, але під завісу тайму підопічні Сімоне Індзагі знову повели у рахунку – відзначився Мартінес.

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Одразу після перерви генуезці знову зрівняли рахунок – Берешиньскі прострілив у штрафний майданчик, а Ауджелло без проблем замкнув. Після цього наставник міланців кинув у бій свіжі сили, але змінити хід поєдинку ніяк не вдавалось. Зрештою, більше забити гості так і не змогли, і фінальний свисток зафіксував бойову нічию 2:2.

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