Рома вирвала перемогу над Сассуоло в рамках 3-го туру Серії А, а Жозе Моурінью підкорилось ще одне досягнення. Дивіться відео голів та огляд матчу Рома – Сассуоло на "Футбол 24".

Матч Рома – Сассуоло став 1000-м для Особливого у кар'єрі. Звичайно ж, Моурінью хотів перемогти в такому поєдинку, і саме римляни вийшли вперед на 33 хвилині завдяки оригінальному розіграшу штрафного – Пеллегріні віддав низом на Крістанте, а той розстріляв воротаря.

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Сассуоло ж не відсиджувався у обороні – ще в першому таймі гол Берарді скасували через офсайд у Распадорі. А у другій половині Джурічіч таки переправив м'яч у ворота Патрісіу. Рома ж вирвала перемогу завдяки прекрасному удару Ель-Шаараві – м'яч від стійки залетів у ворота.

Таким чином, команда Моурінью набрала 9 очок після 3 зіграних турів, а Сассуоло з 4 пунктами розташувався на 9 позиції.