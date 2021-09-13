"На прошлой неделе я врал себе, говоря всем, что эта игра не является особенной. Я пытался убедить себя, что в этом нет ничего особенного. Но это был особенный матч. Для меня это был поединок с особой цифрой, который я буду помнить до последнего дня моей жизни. Это была 1000-я игра. Я переживал, что в этой игре может случиться поражение.

Победный юбилей Моуринью в видеообзоре матча Рома – Сассуоло – 2:1

В итоге матч выдался невероятным. Счет мог быть и 6:6, и 7:7. Сассуоло мог выиграть 2:1, Руй Патрисиу сделал пару невероятных сейвов, мы не реализовали еще два явных момента. Это был совершенно необычный матч. Сегодня я не чувствовал себя 58-летним. Я чувствовал себя так, будто мне 10, 12 или 14 лет, возраст, когда начинаешь мечтать о карьере в футболе.

Это была пробежка ребенка. После этого я извинился перед Алессио Дионизи, потому что это был фантастический матч. Они легко могли выиграть, как и мы. Я не могу забыть ощущения, которые испытывает Дионизи сейчас. Это то, что я чувствовал много раз. Дионизи – отличный тренер, у него отличная команда, он придает Сассуоло истинную индивидуальность. Это очень хорошая команда", – приводит слова Моуринью Football-Italia.

Напомним, Рома одержала минимальную победу над Сассуоло (2:1), позволив сеу Жозе торжествовать в своем 1000-м матче в карьере.

Рома в компенсированное время вырвала победу у Сассуоло, Коваленко с поражения дебютировал за Специю в Серии А