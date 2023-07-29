"До сьогодні я бачив Євгена на тренуванні лише один раз. Він поки працює не в загальній групі.

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Гадаю, історія його виступів говорить сама за себе. Що буде зараз, я не знаю, але він – футболіст, у якого були як хороші періоди в кар'єрі, так і не дуже.

У нього є бажання залишитися в грі. Думаю, ЧФР Клуж – це правильний вибір для того, щоб реанімувати кар'єру, але це буде нелегко. У нас є багато хороших гравців в нападі, і він повинен стати тим, ким був раніше", – цитує Мандорліні Prosport.ro.

Нагадаємо, Коноплянка приєднався до ЧФР Клуж на правах вільного агента, підписавши контракт на 1 рік.

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