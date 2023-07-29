"До сегодняшнего дня я видел Евгения на тренировке лишь один раз. Он пока работает не в общей группе.

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Думаю, история его выступлений говорит сама за себя. Что будет сейчас, я не знаю, но он – футболист, у которого были как хорошие периоды в карьере, так и не очень.

У него есть желание остаться в игре. Думаю, ЧФР Клуж – это правильный выбор для того, чтобы реанимировать карьеру, но это будет нелегко. У нас есть много хороших игроков в нападении, и он должен стать тем, кем был раньше", – цитирует Мандорлини Prosport.ro.

Напомним, Коноплянка присоединился к ЧФР Клуж на правах свободного агента, подписав контракт на 1 год.

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