Журналіст та коментатор Віктор Вацко заперечив зацікавленість Полісся та Олександрії у послугах екс-півзахисника збірної України Євгена Коноплянки.

"Я вас, можливо, здивую, але! Наскільки мені відомо, серед українських клубів Коноплянку хотів бачити лише Верес.

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Рівненський клуб був готовий йому платити 20-25 тисяч доларів на місяць. А Полісся і Олександрія Євгеном не цікавились", – сказав Вацко у програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, Коноплянка приєднався до ЧФР Клуж на правах вільного агента, підписавши контракт на 1 рік. За інформацією ЗМІ, він зароблятиме у румунському клубі від 15 до 20 тисяч євро.

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