"Я часто чую про порівняння між Мессі та Марадоною, і тому зроблю пропозицію Лео. Він повинен перейти в Наполі після завершення контракту з Барселоною. Було б чудово, якби він сам зателефонував президенту Наполі Ауреліо Де Лаурентісу і сказав: "Я йду".

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Навіть якщо вони вивели футболки з 10 номером з обігу, можна перейти із думкою: "Я хотів би вшанувати 10 номер Марадони і пограти рік-два в Наполі", не думаючи про гроші, а просто грати серцем.

Можливо, тоді йому вдається виграти чемпіонат, і тоді це буде апофеоз, справжня історія для фільму. Якби я був Мессі, я б задумався. На сьогодні він виграв усе на клубному рівні, завершити кар'єру таким чином було б легендарно", – наводить слова Боатенга Goal з посиланням на ESPN.

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