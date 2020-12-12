"Я часто слышу о сравнении между Месси и Марадоной, и поэтому сделаю предложение Лео. Он должен перейти в Наполи после завершения контракта с Барселоной. Было бы замечательно, если бы он сам позвонил президенту Наполи Аурелио Де Лаурентису и сказал: "Я перехожу".

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Даже если они вывели футболки с 10 номером из обращения, можно перейти с мыслью: "Я хотел бы почтить 10 номер Марадоны и поиграть год-два в Наполи", не думая о деньгах, а просто играть сердцем.

Возможно, тогда ему удается выиграть чемпионат, и тогда это будет апофеоз, настоящая история для фильма. Если бы я был Месси, я бы задумался. На сегодня он выиграл все на клубном уровне, завершить карьеру таким образом было бы легендарно", – приводит слова Боатенга Goal со ссылкой на ESPN.

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