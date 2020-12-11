ФІФА оголосив трійку номінантів на найкращого гравця року
Міжнародна федерація футболу підбиває підсумки минулого року.
ФІФА на своєму офіційному сайті назвала список претендентів на найкращого гравця 2020 року. До трійки номінантів увійшли одразу три топ-форварди – нападник Баварії Роберт Лєвандовскі, гравець Барселони Ліонеь Мессі та представник Ювентуса Кріштіану Роналду.
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Переможець визначиться 17 грудня. Чинним володарем звання найкращий гравець року є Ліонель Мессі.
Нагадаємо, цьогорічне вручення "Золотого м'яча" скасоване через пандемію. Букмекери передбачали перемогу Роберту Лєвандовскі.
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