"Це велике розчарування, дуже сумно. Нас вибили з турніру, в якому ми самі вибили ПСЖ та Ренн. Це безумство. Якщо не брати до уваги кілька деталей, мені поки важко це пояснити. Не думаю, що мої гравці недооцінили суперників.

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Аннесі провів чудовий матч на рівні, який я не міг собі уявити для команди Ліги 2. З нашого боку все, що могло піти не так, пішло не так. Наші недоліки вийшли на поверхню. Не може бути жодних виправдань, коли ти так легко пропускаєш два м'ячі. В атаці нам багато не щастило. Поперечина, були інші моменти, не реалізували пенальті...

Вони зробили все і досягли успіху. Зрозуміло, коли тебе вибиває команда з Ліги 2, ти погано виступив. Ми вірили у свої шанси, а зараз дуже розчаровані", – цитує Тудора прес-служба Ліги 1.

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