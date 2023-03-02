Марсель несподівано поступився Аннесі у чвертьфіналі Кубка Франції. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".

Кубок Франції, 1/4 фіналу

Марсель – Аннесі – 2:2 (пен. 6:7)

Голи: Верету, 29, Режі, 90+6 – Діон, 53, Муанга, 59

Нереалізований пенальті: Алексіс, 85

Марсель без особливих зусиль виграв перший тайм завдяки голу Верету. Втім, по перерві представник Ліги 2 відповів подвійним ударом за 6 хвилин. Діон змістився в центр і точно пробив низом, а Муанга замкнув подачу з кутового.

Маліновський втратив шанс на трофей – українець дивом не забив, Марсель епічно вилетів з Кубка Франції у серії пенальті

Маліновський незабаром покинув поле і переживав божевілля останніх хвилин у ролі глядача. Марсель заробив пенальті, проте Алексіс програв дуель голкіперу Аннесі. Провансальцям вдалося вирвати серію пенальті на останній хвилині гри – 18-річний дебютант Режі випадково навісив прямісінько у ворота. Суперники зробили по одній помилці у основних ударах лотереї, а в додаткових спробах Марсель поховав Балерді – повз ворота.